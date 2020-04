Facebook

Paratyphus-Epedemie in Kärnten: Von den Teilnehmern des Totenmahls gab es keine Namensliste © Repro: Katz-Logar

Paratyhpus in Kärnten: 30 Personen erkrankt“ titelte die Kleine Zeitung am 28. Jänner 1972. Ausgangspunkt der Epidemie war ein Gasthaus in Loibach, wo nach einem Totenmahl am 29. Dezember 1971 plötzlich Dutzende Menschen schwer erkrankten. Sie litten unter hohem Fieber, Bauchschmerzen, Durchfall und Schüttelfrost.