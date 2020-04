Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein abgestelltes Fahrzeug in Brand. Die Polizei ermittelt.

Am Pkw entstand Totalschaden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Freiwillige Feuerwehr Diex rückte Sonntagfrüh aus © FF Diex

Vor einem Wohnhaus in der Gemeinde Diex, Bezirk Völkermarkt, geriet am Sonntagmorgen ein abgestellter Pkw aus derzeit unbekannter Ursache in Brand. Die Fahrzeugbesitzerin, die das Auto kurz zuvor im Bereich der Hauszufahrt abgestellt hatte, bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr.