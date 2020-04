Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Museum in Bleiburg öffnet am 20. Mai mit Arbeiten von Werner Berg und Manfred Deix.

Zur Ausstellung in Bleiburg gibt es auch eine Publikation © KK/Museum

Die Corona-Krise macht auch vor der Kunst nicht Halt – und so wird das traditionelle Datum, an dem die Museen ihre Pforten für die Sommerausstellungen öffnen, nämlich der 1. Mai, heuer nach hinten verschoben. Im Werner Berg Museum in Bleiburg ist eine Schau, die auf großes Publikumsinteresse stoßen dürfte, erst ab dem 20. Mai zugänglich. Und es werden „die von der Bundesregierung erlassenen Bestimmungen wie zum Beispiel Höchstanzahl von Besuchern und Abstandsregelungen zwischen Personen gelten“, wie Museumsleiter Arthur Ottowitz ausdrücklich betont.