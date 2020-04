Die ÖBB haben den Gehweg über die Jauntalbrücke zwischen Aich/Dob und Eis am 31. Jänner gesperrt. Drauradweg wird auf neue Lippitzbachbrücke verlegt. Bürgermeister in Sorge um die Wirtschaft.

Der Weg über die Jauntalbrücke ist gesperrt © Katz

Die rund 60 Jahre alte Eisenbahnbrücke, auch als Jauntalbrücke bekannt, über die Drau war bisher Teil des Drauradweges R1. Weil sich auf der Brücke einige Bodenplatten in einem schlechten Zustand befanden, hat die ÖBB die Brücke am 31. Jänner für alle Passanten in beide Richtungen gesperrt. Damit wurde der Drauradweg R1 unterbrochen.

Bei einem Lokalaugenschein vor wenigen Tagen in Eis, wo Vertreter des Landes, der Bezirkshauptmannschaft und der betroffenen Gemeinden Ruden und Bleiburg anwesend waren, wurde eine Verlegung des Radweges, der bisher über die Jauntalbrücke führte, beschlossen. „Die Umleitung erfolgt über die neue Lippitzbachbrücke (Jörg-Haider-Brücke), die auch über einen Radweg verfügt, danach über Dobrowa und Aich, wo die Umleitungsstrecke wieder in den bestehenden Drauradweg einmündet“, sagt Volker Bidmon, der Leiter der Abteilung 9 des Landes. Eine entsprechende Beschilderung und Markierungen werden durch die örtliche Straßenmeisterei bis Ende dieser Woche angebracht.