Der Stadtpark soll im Juli wieder geöffnet werden © Rosina Katz-Logar

Im historischen Stadtpark in Bleiburg sind in diesen Tagen die Bagger angerollt. Er wird in einen Generationenpark umgestaltet. „Wegen der Coronavorschriften haben sich die Bauarbeiten etwas verzögert“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig. Zur Zeit werden die Denkmäler abmontiert und restauriert. Mit der Fertigstellung des Parkes, der am Eingang nach Bleiburg „optisch ein Prachtstück“ sein werde, rechnet er Anfang Juli. „Die Eröffnungsfeier mit allen Schulen und der Bevölkerung kann es allerdings nicht geben“, bedauert Visotschnig.