Seit dem 1. April ist in der zweisprachigen Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin unbesetzt.

Nach rund drei Jahren in Eisenkappel-Vellach ging Ärztin Barbara Pek (rechts) in Pension © Zdravko Haderlap

Nach rund drei Jahren als Ärztin in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela hat sich Barbara Pek mit 1. April in den Ruhestand verabschiedet. Seit der Pensionierung der Allgemeinmedizinerin mit Kassenvertrag läuft in der zweisprachigen Marktgemeinde die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren.