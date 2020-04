Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Einige Menschen aus dem Bezirk Völkermarkt hat es aus beruflichen Gründen ins Ausland verschlagen. Wie sie die Corona-Krise erleben und wie sie die Situation in Kärnten sehen.

Vom Bezirk in die weite Welt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mateja Kert aus Bleiburg lebt und arbeitet in Berlin © KK/Privat

Mateja Kert (44): Meine Sozialkontakte habe ich bis auf meinen Partner eingestellt. Vieles hat sich verändert. Keine Konzerte mehr. Keine Livebühnen. Jetzt gilt es: Schaffen, um am Radar der öffentlichen Wahrnehmung zu bleiben. Das Internet bietet Möglichkeiten, ist aber keine Ersatzlösung. In Berlin fühle ich mich sicher, es gibt ein gutes Gesundheitssystem. Ich möchte etwas Positives mitgeben: den Song „Wash Your Hands“ aufrufbar auf tinyurl.com/teikamusicWASHYOURHANDS. Es ist eine Realaufnahme aus dem Quarantäneleben zweier Musiker zwischen Dunkelblues und Küchendunst.