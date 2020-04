Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Plattform verbindet Menschen kontaktlos. Das Treffen findet immer am ersten und dritten Samstag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr statt. Man kann sich im digitalen Raum treffen und miteinander plaudern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kontaktlos bleiben und dennoch Kontakte knüpfen © Africa Studio - stock.adobe.com

Im Jänner wurde in Gallizien über das Kärntner Bildungswerk eine Plattform zum Austausch von Informationen im digitalen Bereich gegründet. Die Anlaufstelle für den digitalen Alltag erfreute sich von Beginn an über großen Zuspruch. Aufgrund der aktuellen Situation wurde das „Digi.Treff“ kurzerhand auf ein digitales Angebot umgestellt. Das Treffen findet nun online an jedem ersten und dritten Samstag im Monat über die Plattform „zoom“ von 9 bis 12 Uhr statt. Voraussetzungen für die kostenlose Teilnahme sind ein netzwerkfähiges Gerät (Laptop, PC, Tablet, Smartphone), eine gute Internetverbindung sowie ein Mikrofon (bei Smartphones, Tablets und neueren Laptops ist es meist eingebaut). Eine Kamera ist von Vorteil.

Das Videotelefonieren bietet die Möglichkeit, dass sich mehrere Personen im digitalen Raum treffen. Dort können sie Anliegen besprechen und sich auch gegenseitig sehen, wenn sie mit einer Kamera verbunden sind.