Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Halber Hektar Waldfläche stand in Flammen. Vier Feuerwehren aus dem Bezirk Völkermarkt dämmten den Brand ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen © FF St. Michael

Auf dem Libitsch bei St. Michael ob Bleiburg in der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg war am Freitagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. "Ein halber Hektar Waldfläche ist in Flammen gestanden", informiert der Völkermarkter Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažje. Die Kameraden der alarmierten Feuerwehren haben den Brand aber rasch unter Kontrolle gebracht.