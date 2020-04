Mit Neuerungen"Team Österreich"-Tafel startet am 18. April wieder im Bezirk Völkermarkt

Die Ausgabe wird aus Sicherheitsgründen am Betriebsgelände der Firma Gojer in Seebach erfolgen. Ein Lebensmittelpakt muss vorbestellt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Grössing

Aufgrund der derzeitigen Situation wurde die Ausgabe der "Team Österreich"-Tafeln kurzzeitig ausgesetzt. Mit 18. April startet die Ausgabe der "Team Österreich"-Tafel wieder im Bezirk Völkermarkt. Die Ausgabe wird nicht an der Rortkreuz-Bezirksstelle Völkermarkt und der RK-Ortsstelle Bleiburg durchgeführt, sondern findet in Seebach/Kühnsdorf statt.

Vorbestellung, um Verweildauer zu verkürzen

„Uns ist es sehr wichtig, dass wir die "Team Österreich"-Tafel wieder anbieten können, da diese Hilfe in der derzeitigen Situation besonders notwendig ist. Die Abläufe bei den Ausgabestellen sind an die derzeitige Situation angepasst worden. Die Klientinnen und Klienten werden gebeten, zur Ausgabestelle nach Kühnsdorf zu kommen, unbedingt darauf zu achten, 1-2 Meter Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es werden Lebensmittelpakete vorab hergerichtet, um die Verweildauer bei den Ausgaben so kurz wie möglich zu halten“, erläutert Kärntens Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy.

So funktioniert es Bestellung des Paketes von Montag bis Freitag (8 - 12 Uhr) bei der RK-Bezirksstelle Völkermarkt (Tel. Nr. 05 09 144 1621) Abholung jeden Samstag (19:00 bis 20:00 Uhr) – Logistikstandort Seebach, Fa. Gojer, Seebach 28, 9125 Kühnsdorf Start ab 18. April 2020 Der Abholer verbleibt im Fahrzeug. Vorbereitetes Lebensmittelpaket wird direkt beim Fahrzeug übergeben.

Klienten sollen im Auto warten

Die Ausgabe der Team Österreich Tafel erfolgt ab Samstag, 18. April um 19 Uhr am Betriebsgelände der Firma Gojer in Seebach 28, 9125 Kühnsdorf. Klientinnen und Klienten sollen von Montag bis Freitag bei der RK-Bezirksstelle Völkermarkt unter Tel-Nr. 05 09 144 1621 zwischen 8 und 12 Uhr anrufen und ein Paket bestellen. Die Pakete werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Team Österreich"-Tafel vorbereitet und am Samstag können dann die Pakete zwischen 19 und 20 Uhr am Logistikstandort Seebach der Firma Gojer (Seebach 28, 9125 Kühnsdorf – Einfahrt direkt von der Seebergbundesstraße) abgeholt werden. Um die Sicherheit und den Abstand zu den Klienten zu gewähren verbleiben die Klienten in ihren Fahrzeugen und die Übergabe der Pakete erfolgt direkt beim Fahrzeug (Drive-in – System). "Natürlich kann das vorab bestellte Lebensmittelpaket auch von einem Familienangehörigen abgeholt werden", sagt Ambrozy.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Gojer für die Beistellung der Räumlichkeiten und der Parkfläche“, freut sich Präsident Ambrozy über die Unterstützung, die der "Team Österreich"-Tafel entgegengebracht wird.