Radio Kärnten überträgt am Ostersonntag und am Ostermontag die zweisprachige Messe von Janez Tratar aus Eberndorf. Bischof Josef Marketz vollzieht die Speisensegnung.

Josef Marketz hält deutsche und slowenische Messe © Markus Traussnig

Die Speisensegnung kann am Karsamstag um 14 Uhr in Radio Kärnten gehört werden. Die Segnung wird Bischof Josef Marketz aus Sittersdorf vornehmen.

Zweisprachiger Gottesdienst aus Eberndorf

Im slowenischen Programm des ORF/Slovenski spored (105,5) wird die Speisensegnung mit dem Kärntner Bischof in slowenischer Sprache am Karsamstag um 9.03 Uhr und um 15.03 Uhr gesendet.

Am Ostersonntag und -montag überträgt ORF/Slovenski spored jeweils um 9 Uhr den zweisprachigen Gottesdienst mit Pfarrer Janez Tratar aus Eberndorf.

Messe am Ostersonntag

Zudem überträgt der ORF österreichweit im Programm der Regionalradios am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr die heilige Messe aus der Seminarkirche Tanzenberg. Franjo Vidovic, Rektor des Marianums Tanzenberg sowie Pfarrprovisor von Pörtschach am Ulrichsberg, Hörzendorf und Projern, wird den Gottesdienst unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben in kleinster Besetzung mit vier weiteren Personen feiern.