In der Nacht auf Freitag brach bei einem Wohnhaus in St. Kanzian am Klopeinersee Feuer aus. Sieben Feuerwehren konnten den Brand löschen, die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Brandeinsatz in der Nacht auf den Karfreitag in St. Kanzian: Das Feuer war im oberen Stockwerk ausgebrochen © FF Stein/Jauntal

Es war kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Freitag, als in St. Kanzian am Klopeinersee die Sirenen heulten. Im ersten Stockwerk eines zweistöckigen Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch auf den gesamten oberen Gebäudebereich und den Dachstuhl ausbreitete. Der 34-jährige Hauseigentümer war vom Brandmeldealarm geweckt worden und hatte zuvor noch selbst versucht, den Brand einzudämmen - jedoch ohne Erfolg. "Das ist irrsinnig schnell gegangen. Zum Glück wurde die Familie durch die Rauchmelder geweckt. Und der Hausbesitzer hat dann das einzig Richtige getan und seine Familie so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht", sagt Johann Hrowath, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal. Alle drei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.