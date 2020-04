Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für den Verkauf der hausgemachten Eisspezialitäten hat das Café Pazzo mit dem Nahversorger Zadruga in der Krisensituation einen verlässlichen regionalen Vertriebspartner gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pazzo-Eis gibt es jetzt in vielen Zadruga-Märkten © KK

Dass in der aktuellen Corona-Krisensituation auch alle Lokale über Wochen geschlossen halten müssen, ist für viele Betreiber aus wirtschaftlicher Sicht eine enorme Herausforderung, für einige stellt sich sogar die Überlebensfrage. Aus dieser Notlage heraus sind allerdings auch schon sehr viele neue, zukunftsweisende Ideen und Kooperationen geboren worden – so auch im Café Pazzo in Bleiburg/Pliberk.