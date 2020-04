Die "Phoenix Gastronomie und Handel LTD & Co KG" ist insolvent. Ein Verfahren wurde am Donnerstag eröffnet. Gläubiger können ihre Anforderungen an den KSV1870 richten.

© Markus Traussnig

Über die "Phoenix Gastronomie und Handel LTD & Co KG", einem Betrieb von Gastronomiestätten sowie Handel mit Waren aller Art in der Linsengasse in Klagenfurt mit Firmenadresse auf dem Hauptplatz 22 in Griffen wurde am Donnerstag über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.