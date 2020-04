Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bezirksfeuerwehr-Kommandant Helmut Blažej im Interview © Rosina Katz-Logar

Herr Blažej, diese Woche kam es zu einem Waldbrand in Sittersdorf. Laut Zentralanstalt für Meteorologie war der März deutlich zu trocken. Wie gefährlich ist die Situation im Bezirk Völkermarkt?

Helmut Blažej: Es ist sehr, sehr trocken. Von Funkenflug geht derzeit sehr große Gefahr aus, daher appelliere ich an die Menschen im Bezirk Völkermarkt, dass sie vorsichtig sind, besonders bei Arbeiten, die einen Funkenflug erzeugen. Wer jetzt mit der Flex arbeiten muss, sollte zumindest einen Kübel mit Wasser oder einen Gartenschlauch griffbereit haben. Wer grillt, soll bei der Entsorgung der Asche vorsichtig sein. Nicht zu unterschätzen ist der Wind, der derzeit schnell Funken zu einem Feuer entfachen kann, das man selber nicht mehr löschen kann. Seit 21. Jänner ist eine Verordnung in Kraft, die das Ab- und Verbrennen im Freien verbietet. Diese gilt auch jetzt noch.