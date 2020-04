"Wir bleiben zaus und gesund" Direktor Norbert Haimburger singt für seine Schüler

Mit Videobotschaften richtet sich Norbert Haimburger regelmäßig an seine Schüler. Der Sänger des MGV Petzen hat den Rainhard Fendrich-Song "I am from Austria" umgeschrieben, um seine Schüler zum Durchhalten zu motivieren.