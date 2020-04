Facebook

Andreas und Petra Hinker beim Verschicken der CDs © Privat

Die kärntnerisch-steirische Unterhaltungsband „Lauser“ rund um Andreas Hinker aus Wasserhofen hat ihre Fans mit einer musikalischen Aktion überrascht. 100 CDs wurden per Facebook verlost und aus dem Homeoffice in Wasserhofen an die Fans geschickt. „Mir war einfach wichtig, dass wir Musiker auch etwas zurückgeben können – für die vielen Erinnerungen an gemeinsame Konzerte, Spaß und Partylaune, die wir mit den Fans erleben durften. Ich wollte den Menschen eine kleine Freude in dieser Zeit bereiten und so hab ich auf Facebook einen Aufruf gemacht, dass die ersten 100 Personen eine gratis CD von unserer Plattenfirma Hinker Music bekommen“, sagt der Musiker.