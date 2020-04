Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die aus Bad Eisenkappel stammende Textilkünstlerin Stephka Klaura stellt Gesichtsmasken her. Sie wurde mit Bestellungen überschwemmt.

Mehrfach ausgezeichnete Textilkünstlerin Stephka Klaura © FabricFabrik

Gemeinsam mit der Textil-Werkstatt Schnittbogen stellt die aus Bad Eisenkappel stammende Künstlerin Stephka Klaura gerade in Wien Schutzmasken für Mund und Nase her. Zuerst hat alles klein angefangen: „Ich hatte noch Stoffe übrig, meine Workshops und Projekte wurden aufgrund der Corona-Krise abgesagt und ich wollte mit den Masken einen Beitrag leisten“, sagt Klaura, die für die Masken nur einen geringen Kostenbeitrag verlangt, um Material- und Produktionskosten zu decken. Aber selbst dafür musste sie sich rechtfertigen, ihr wurde Geldmacherei in Krisen-Zeiten vorgeworfen. Klaura stellt klar: „Wir verdienen damit kein Geld.“ Auch das Schnittmuster wurde für eine Produktion zu Hause veröffentlicht.