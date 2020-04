Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde im Klinikum Klagenfurt behandelt © Weichselbraun

Ein 78 Jahre alter Pensionist aus dem Bezirk Völkermarkt ist am 2. April am Coronavirus verstorben. Das teilte das Land Kärnten am Freitag mit. Der Mann war am 16. März im Krankenhaus stationär aufgenommen worden, danach verschlechterte sich sein Zustand kontinuierlich. Er soll nicht intensivmedizinisch behandelt worden sein. Der Mann soll sich bei einem Begräbnis angesteckt haben. Die Zahl der Infizierten im Bezirk Völkermarkt war nach einem Begräbnis, bei dem sich mehrere Menschen angesteckt haben, sprunghaft angestiegen.