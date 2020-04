Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Familie Erschen packt das Weihwasser zur Osterjause dazu © Privat

Kreativ mit dem Angebot und der Segnung der Osterjause wurden Robert und Magdalena Erschen vom Erschenhof in Globasnitz. Nach der Idee des „Bauernladen – Drive-in“ wurde an einem neuen Konzept für die Osterjausensegnung getüftelt. Besonders in Krisenzeiten sei es wichtig, den Menschen mit kreativen Ideen entgegen zu kommen: „Traditionen lassen uns für einen kurzen Moment vergessen wie schwierig die Situation gerade ist“, meint Magdalena Erschen.