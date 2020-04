Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Per Verordnung des Landeshauptmannes sind Osterfeuer in ganz Kärnten bis 30. April verboten. Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej appelliert, keine Osterhäufen zu errichten.

© Fuchs Jürgen

Bei den Gemeinden im Bezirk Völkermarkt wird häufig nachgefragt, ob und wann Osterfeuer erlaubt sind. Die Verunsicherung ist groß, da zum Teil auch Gemeindezeitungen erschienen sind, in denen noch zur Anmeldung der Osterfeuer aufgerufen wird. „Diese sind aber vor der Verordnung des Landes gedruckt worden. Bis Ende April dürfen in ganz Kärnten keine Osterfeuer entzündet werden“, stellt Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej klar. Er appelliert an die Völkermarkter, dass gar keine Osterhäufen errichtet werden. „Diese werden schnell von Tieren bevölkert. Die Äste können später zum Grünschnitt gebracht werden.“