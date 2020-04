Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Lebzelter und Konditormeister Gottfried Stöckl © Helmuth Weichselbraun

Seit über zwei Jahrhunderten produziert die Familie Stöckl in Bleiburg aus überlieferten Rezepten Lebkuchen. Besonders beliebt ist ihr Stand am Wiesenmarkt. Aufgrund der Pandemie-Verordnungen ist ihre Konditorei derzeit nur sonntags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Krisenzeit kann man sich aber nach Absprache ständig versüßen. Denn: Mehlspeisen, Schaumrollen oder Kokosbusserl sind bestellbar und können kontaktfrei selbst abgeholt werden. Postversand ist nur für Lebkuchen möglich. Gottfried Stöckl schaut trotz Corona-Krise nach vorne und will sich nicht unterkriegen lassen.