Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mittlerweile sind 44 Personen im Bezirk Völkermarkt an dem neuartigen Corona-Virus erkrankt.

Am 5. März wurde aus dem Bezirk Völkermarkt die erste Corona-Infizierte in Kärnten gemeldet. Die 28-jährige ist mittlerweile genesen. Bis 19. März stiegen die Zahlen nur geringfügig auf neun Infizierte. Bis zum 22. März kam es dann zu einer sprunghaften Erhöhung auf 24 Infizierte im Bezirk Völkermarkt. Grund dafür war ein Begräbnis in Völkermarkt, bei dem sich mehrere Personen angesteckt haben.