Romana Obiltschnig eröffnete 1974 den beliebten Rosenhof in Dullach bei Tainach. Bis zum stolzen Alter von 82 Jahren schwang sie in der Küche den Kochlöffel.

© Fotolia, Privat

Die ehemalige Rosenhof-Wirtin Romana Obiltschnig, geboren und aufgewachsen in Himmelberg, eröffnete 1974 den beliebten und über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Rosenhof in Dullach bei Tainach. Seitdem der Gasthof aus Altersgründen vor zwölf Jahren geschlossen wurde, blühen keine Rosen mehr in der beliebten Gaststätte an der Drau. Bis zur Schließung des Rosenhofes führte Romana Obiltschnig gemeinsam mit ihrer Tochter Antoniette Lippitz, die bereits 2016 verstarb, den Betrieb.