Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach knapp 30 Jahren legt am heutigen Dienstag Valentin Blaschitz sein Amt als Völkermarkts Bürgermeister nieder. Die SPÖ Kärnten streut ihm Rosen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Valentin Blaschitz übergibt an seinen Vize Markus Lakounigg © SPÖ/Varh

Heute, am 31. März legt Valentin Blaschitz sein Amt als Bürgermeister von Völkermarkt nieder. Blaschitz war Gemeinderat, Bundesrat, Abgeordneter im Landtag, Obmann bei zahlreichen Vereinen, knapp 30 Jahre lang Bürgermeister und ist seit 50 Jahren Mitglied der SPÖ Kärnten. Die SPÖ bedankt sich für seine Leistungen: „Valentin Blaschitz hat Völkermarkt nachhaltig verändert und geprägt. Unter seiner Ägide wurden unter anderem alle Schulen der Stadtgemeinde saniert, das Ruderzentrum gebaut und der Hauptplatz gestaltet. Ich möchte ihm meinen großen Dank aussprechen, für alles was er als Kommunalpolitiker umgesetzt hat, aber auch für seine Loyalität und sein Vertrauen in die österreichische Sozialdemokratie", bedankt sich Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser.