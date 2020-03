Facebook

Die „flutes of harmony“ mit Lena-Marie Kraule, Lara Marie Kuess und Leonie Tauschitz © Privat

Anfang März lief für die Schülerinnen und Schüler der Musikschulen in Kärnten der Alltag noch in wohl bekannten, geordneten Bahnen. Viele von ihnen nahmen in Ossiach am Landeswettbewerb „prima la musica“ teil und konnten ihre vorangegangene Arbeit mit einem Preis krönen lassen. Dann blies die Corona-Krise wie ein eisiger Sturm über das Land – und plötzlich war nichts mehr wie vorher. Auch die Musikschulen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg sind geschlossen.