Großeinsatz am Sonntagabend vor einem Einfamilienhaus in Griffen. Vier Partygäste wurden festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Kanizaj

Es ist nicht die erste sogenannte Corona-Party, die in Kärnten stattgefunden hat. Was bisher bekannt ist, war es allerdings jene mit den meisten Gästen. Die Stimmung der zum Teil alkoholisierten Gäste war laut Polizei von Beginn an unkooperativ. Der Großteil der Anwesenden - alle sind rumänische Staatsbürger - ist in dem Haus wohnhaft. Speziellen Anlass habe es keinen gegeben. Es wurde allerdings viel Alkohol konsumiert. Ein Anrainer hat aufgrund des Lärms die Polizei informiert.