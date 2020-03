St. Kanzian am Klopeiner See

Im Sprachcenter von Sylvana Sauerschnig kommt Skype im Unterricht zum Einsatz © Privat

Sylvana Sauerschnig bietet in ihrem Sprachcenter in St. Kanzian ab sofort Unterricht per Video über Skype an. Die Lernunterlagen werden per E-Mail zugesandt.