Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Tschernitz-Berger

Eine böse Überraschung erlebte dieser Tage Josef Jakab, Sprecher des Komitees Kapelle Lippitzbach. Das historische Schild an der alten Lippitzbachbrücke wurde abmontiert und ist spurlos verschwunden. „Das Schild stammt aus dem Erbauungsjahr 1896 und gehört zur unter Denkmalschutz stehenden Brücke“, sagt Jakab. Das Originalschild wurde bereits vom Komitee Kapelle Lippitzbach restauriert und ist in einen Metallrahmen geschraubt worden, damit es an der Brücke hält. Darauf zu lesen ist unter anderem das historische Erbauungsjahr. 124 Jahre hing das Schild an der Brücke, nun ist es weg Foto © Privat