Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Karpf fotografiert von Mario Zaunschirm, der auch das Cover seiner neuen Single gestaltet hat © www.fotografie-und-film-zaunschirm.at

Man kennt Peter Karpf, den Leiter des Volksgruppenbüros des Landes, auch als einen Musiker mit feinem Gespür für gesellschaftliche und psychologische Stimmungen. Das beweist er auch mit seiner neuen Single "Raus", die Anfang April auf iTunes veröffentlicht wird. Ein Mensch, vom Leben getrieben, besinnt sich auf das, was Karpf mit dem Wort "Herz" zusammenfasst. Er beschreibt in dem Lied eine Situation, mit der sich jetzt, im entschleunigten Leben, wohl viele identifizieren können. Und es ist eine Situation, die Karpf derzeit auch am eigenen Leib erfährt. Derzeit sitzt er - wie so viele im Land - in seinem Homeoffice.