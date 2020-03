Kaufmann Rudolf Verhounig führt den Adeg-Markt in Griffen. Mithilfe von Freiwilligen liefert er schon seit Tagen in Griffen Lebensmittel. Nun können auch Diexer beim Adeg-Markt in Griffen bestellen.

Rudolf Verhounig vor seinem Adeg-Markt in Griffen © Daniela Grössing

Seit einigen Tagen liefert Rudolf Verhounig, der den Adeg-Markt in Griffen führt, Essen an die Bevölkerung von Griffen. Nun wurde das Auslieferungsgebiet auch auf die Berggemeinde Diex ausgeweitet. „Wir sind an Rudolf Verhounig herangetreten und sind ihm sehr dankbar, dass er in dieser schwierigen Zeit auch nach Diex liefert. Wir haben zwar vor Ort tolle regionale Anbieter, die uns mit Eier, Fleisch und Milch versorgen, aber speziell bei Hygiene-Produkten ist das eine Erleichterung“, sagt Bürgermeister Anton Napetschnig.