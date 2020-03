Coronavirus„30 bis 35 Verwandte haben sich beim Begräbnis angesteckt“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verabschiedung von Heinrich Lobnig fand in der Kreuzberglkiche beim Stadtfriedhof Völkermarkt statt © Pfarre Völkermarkt

Herzliches Beileid, Frau Warrasch! Am 6. März fand in Völkermarkt die Verabschiedung Ihres Vaters Heinrich Lobnig statt, da gab es noch keine behördlichen Auflagen. Es war ein folgenschweres Begräbnis in Bezug auf das Coronavirus: Sie und Ihr Mann wurden positiv getestet?

ERMELINDE WARRASCH: Nicht nur wir beide, auch meine Mutter, die heuer 89 wird und viele weitere Verwandte. Insgesamt sind es 30 bis 35 Personen aus unserer Verwandtschaft, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ein Teil lebt in Klagenfurt und Klagenfurt-Land, ein Teil in Völkermarkt und in Deutschland. Wer sich bei wem angesteckt hat, weiß niemand.