Der Völkermarkter Hauptplatz ist aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wegen dem Coronavirus menschenleer © KLZ/Helmuth Weichselbraun

In der Bezirkshauptstadt richtete Vizebürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) aufgrund der stark gestiegenen Zahl an Infizierungen am Samstag einen eindringlichen Appell an die Gemeindebürger: „Völkermarkt darf nicht zu einem Corona-Hotspot werden.“