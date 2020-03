Die Bleiburgerin Tamina Katz erzählt über ihr Studium in London - und ihr Glück, zufällig einen Flug in die Heimat gebucht zu haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zurück aus England: Tamina Katz © KK/Privat

Seit Oktober studiere ich an der University of Derby in England Modedesign. Die Studienrichtung und die Umstellung auf das Leben in England brachten immer schon Stresssituationen mit sich, in denen man sich an neue Umstände gewöhnen musste. Anfang März waren meine Freunde – die ebenfalls aus Österreich stammen – und ich aber einer ganz neuen Situation ausgesetzt.