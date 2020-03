500 Mitarbeiter Nach Mahle greift auch BMTS auf Corona-Kurzarbeit zurück

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Weitere Hunderte Mitarbeiter in der Region müssen aufgrund der Corona-Krise in die Kurzarbeit geschickt werden. Bei BMTS in St. Michael ob Bleiburg betrifft das rund 500 Mitarbeiter.

© Privat

Drei Monate werden 1800 Mitarbeiter der Firma Mahle in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom in Kurzarbeit tätig sein. Das Filterwerk fährt aber bereits vorher herunter. Dieselbe Strategie, wenn auch für einen kürzeren Zeitraum, verfolgt das benachbarte Unternehmen BMTS Technology, in der 500 Personen, 20 davon sind Leiharbeiter, eine Beschäftigung finden. "Wir planen den Betrieb bei BMTS Technology in St. Michael noch bis einschließlich 27. März aufrecht zuhalten. Wobei es nächste Woche einen kontrollierten und geplanten Shutdown geben wird. Für den Zeitraum danach werden wir das Corona-Kurzarbeitspaket beantragen und unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken", sagt heute Vice President Günter Semeja.