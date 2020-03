In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am 18. März, im 82. Lebensjahr, ist Hans Peter Brutschy verstorben. Zwischen 1972 und 1997 war er als Geschäftsführer der Firma Wild in Völkermarkt tätig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Peter Brutschy war 25 Jahre Wild-Geschäftsführer © Privat

Am 18. März, im 82. Lebensjahr, ist Hans Peter Brutschy verstorben. Zwischen 1972 und 1997 war er als Geschäftsführer der Firma Wild in Völkermarkt tätig. Im Dezember 1970 wurde das auf Feinmechanik und Optik spezialisierte Unternehmen als Wild Kärnten GmbH in Völkermarkt gegründet. Zu Spitzenzeiten beschäftigte es mehr als 400 Personen.