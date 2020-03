Coronavirus in Völkermarkt„Normal ist am Mittwoch wegen des Marktes die Hölle los“

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Leergefegt! Am Völkermarkter Hauptplatz herrschte Mittwoch am Vormittag gespenstische Stille © Petra Mörth

Ein junger Mann läuft in die Anadi Bank, vor der Trafik Huber unterhalten sich zwei ältere Herren mit Sicherheitsabstand und ganz in der Nähe davon steigt eine ältere Frau gerade aus ihrem Auto aus: Am Mittwoch kurz nach zehn Uhr am Vormittag ist der Völkermarkter Hauptplatz bei herrlichem Frühlingswetter wie leergefegt. Tag drei der österreichweit geltenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ist angebrochen.