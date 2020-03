Facebook

Leere Straßen am Mittwoch in Völkermarkt © Mörth

Auch am Mittwoch haben sich die Menschen im Bezirk Völkermarkt an die von der Regierung verordneten Maßnahmen, die der Eindämmung des Coronavirus dienen, gehalten. „Es gab keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Gerd Kurath vom Landespressedienst.

Auf den Straßen waren kaum Menschen zu sehen. Restaurants oder Kaffeehäuser sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die von Schließungen betroffen sind, haben sich an diese Vorgaben gehalten und – im Sinne des eigenen Schutzes sowie des Schutzes ihrer Mitbürger – nicht geöffnet.

Wie bereits bekannt ist, sollen diese strengen Maßnahmen vorerst einmal bis zum 3. April aufrecht bleiben. Wie es weitergeht, wird man möglicherweise bereits am Ende dieser Woche an der Zahl der Infizierten ablesen können. Verflacht die Kurve, so werden die Maßnahmen bekanntlich vorerst nicht gelockert, steigt die Kurve der Neuinfektionen jedoch noch an, muss man eventuell mit weiteren Vorgaben seitens der Bundesregierung rechnen.