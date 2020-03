In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wie sieht der Schulalltag in der Corona-Krise im Bezirk Völkermarkt aus? Die Kleine Zeitung hat an der Volksschule Kühnsdorf nachgefragt.

Auch wenn nur wenige Schüler kommen: Die Volksschule Kühnsdorf hat an jedem Schultag geöffnet © Georg Bachhiesl

Montag, 7.40 Uhr: In der Volksschule Kühnsdorf in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas läutet die Schulglocke die erste Stunde ein. Doch an diesem Morgen drücken die 110 Volksschüler nicht wie gewohnt die Schulbank. „Die Eltern haben mit ihren Kindern in gestaffelter Reihenfolge, um Ansammlungen zu vermeiden, die Lernpakete für die nächsten Wochen abgeholt“, schildert Direktor Stefan Lesjak den Wochenstart.