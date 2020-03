In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Aus Sicherheitsgründen finden der Mittwoch- und der Wochenmarkt am Hauptplatz in Völkermarkt nun doch nicht statt.

Die Marktstände müssen diese Woche einen Sicherheitsabstand haben © Hubert Budai

Bauern- und Wochenmärkte dürfen laut derzeitiger Gesetzeslage abgehalten werden, da sie zur Sicherung der Versorgung dienen. Doch aus Sicherheitsgründen und um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden am Dienstag beschlossen, dass der Mittwoch- und der Wochenmarkt am Hauptplatz in Völkermarkt bis auf weiteres abgesagt werden, so Bürgermeister Valentin Blaschitz.