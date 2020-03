In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Kein Parteienverkehr im Gemeindeamt St. Kanzian © Lisa Steinthaler

Am Montag ist das Gemeindeamt in St. Kanzian für den Parteienverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter seien aber zwischen 8 und 12.30 Uhr telefonisch unter (0 42 39) 2224 und per E-Mail erreichbar, teilte das Gemeindeamt mit. Nur mehr in Ausnahmefällen und unter telefonischer Voranmeldung sei ein persönlicher Besuch gestattet.