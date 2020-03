In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© Weichselbraun

Am Samstag hätte in der Eishalle in Völkermarkt das Finalspiel der Unterkärntner Hockey Liga (UHL) stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Virus Covid-19, den damit verbundenen Risiken für Spieler und Zuseher, den Maßnahmen der Bundesregierung gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen und den Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt für Veranstalter, sei es der UHL nicht möglich, die Finalspiele in der Eishalle abzuhalten.