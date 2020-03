In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Der Betreiber der Discothek Cabana in Kühnsdorf gab am Freitag die sofortige Schließung bekannt. Der Alcatraz Club in Kühnsdorf sperrt am kommenden Montag zu.

Auch Tanzen und Feiern sind in der Öffentlichkeit nun nicht mehr beziehungsweise nur mehr eingeschränkt möglich © (c) Peter Atkins - Fotolia

In den Discotheken und Nachtclubs im Bezirk Völkermarkt tummeln sich an den Wochenenden Hunderte von Nachtschwärmern. Doch aufgrund der Coronavirus-Gefahr sind Veranstaltungen mit über 100 Personen in einem Raum und mehr als 500 Menschen im Freien per Verordnung bis 3. April verboten. Wie sieht also die Rechtslage für die Lokale aus, in denen getanzt und gefeiert wird? „Grundsätzlich umfasst diese Verordnung gemäß dem Epidemiegesetz Discos und Bars“, gibt Ingrid Friedl von der Bezirkshauptmannschaft (BH) Völkermarkt Auskunft über die Rechtslage.