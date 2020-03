Facebook

Zum Jubiläum rechnet die Polizei mit deutlich mehr Besuchern am Loibacher Feld © APA/Gert Eggenberger

Am 16. Mai werde das Kroatentreffen am Loibacher Feld in Bleiburg/Pliberk heuer stattfinden, ließ der veranstaltende Bleiburger Ehrenzug die Polizei und die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt vor drei Wochen wissen.