Als liebenswert, hilfsbereit, immer für einen Spaß zu haben und mit einer großen Leidenschaft für den Bergsport wird der Tainacher Polizist und Bergretter Matthias Sablatschan beschrieben. Im Alter von 33 Jahren ist der Polizist bei einem tragischen Lawinenunglück auf dem Großglockner ums Leben gekommen. Nach der Polizeiausbildung in Krumpendorf war Sablatschan mehrere Jahre in Wien tätig. Später wechselte er nach Klagenfurt und wurde Teil der Alpinpolizei und der Bergrettung Bad Eisenkappel.Er gehörte der AEG (Alpine Einsatzgruppe) Klagenfurt an. In Alpinistenkreisen war er für seine Gewissenhaftigkeit und Umsichtigkeit bekannt. Er bestieg die höchsten Berge Südamerikas und engagierte sich dort sozial.