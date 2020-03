Der Josefimarkt in der Marktgemeinde Eberndorf findet nicht statt. In den 156 Jahren wurde der Josefimarkt nur während des Zweiten Weltkrieges ausgesetzt.

Trübe Stimmung: Bürgermeister Gottfried Wedenig, Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft und Wolfgang Stefitz (Marktreferent) © Daniela Grössing

Schnee, Regen, Wind - bisher fand der Josefimarkt in der Marktgemeinde Eberndorf bei absolut jedem Wetter statt. In den 156 Jahren wurde er lediglich zwischen den Jahren 1941 bis 1947 aufgrund des Zweiten Weltkrieges ausgesetzt. Der heute aufgrund des Coronaviruses in Kraft getretene Erlass der Bundesregierung, dass Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Freien und Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen nicht stattfinden dürfen, unterbricht eine lange Tradition in Eberndorf. Die Stimmung in Eberndorf ist getrübt: "Ich bin mit dem Josefimarkt aufgewachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, ohne dem Josefimarkt in Eberndorf", sagt Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft, der den Markt bereits seit rund 30 Jahren mitorganisiert.

Bürgermeister Gottfried Wedenig +