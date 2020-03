Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Blažej, Vizebürgermeister Karl Pölz, Kommandant-Stellvertreter Gabriel Potocnik, Kathrin Skubel, Johannes Borstner, Bürgermeister Gerhard Visotschnig, Kommandant Patrick Skubel, Amtsleiterin Regina Wiedl (von links) © (c) NATALIE ENGL

Mit 34 Einsätzen verzeichneten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Neuhaus unter Kommandant Patrick Skubel 2019 weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren. Dafür investierten die Kameraden viel Freizeit in die Fertigstellung des Rüsthaus-Umbaus und setzten sich für die Beschaffung eines Allrad-Mehrzweckfahrzeuges ein. Die Anzahl der Gesamtstunden der 53 Mitglieder für das Vorjahr belief sich somit auf 5181,25 Stunden. „Gemeinsam in eine moderne Zukunft – das ist nun die Aufgabe der Feuerwehr Neuhaus in den kommenden Jahren“, betonte Skubel. Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde auch der Spendenbetrag aus dem Erlös der Friedenslichtaktion 2019 über 511,55 Euro zugunsten des Sozialfonds „Neuhauser für Neuhauser“ an die Gemeinde übergeben.