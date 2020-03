Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selbst in schwer erreichbare Gebiete dringen Bergretter und die Bergwacht vor und bringen Verunglückte in Sicherheit © Bergrettung

Bei jedem Wetter und in jeder Situation müssen die Mannschaften der Rettungsorganisationen im Bezirk Völkermarkt ausrücken. Sie helfen Menschen in Zwangslagen und retten sie in Not. Dies geschieht bei allen Organisationen mit der Unterstützung von zahlreichen Ehrenamtlichen. Auch im vergangenen Jahr war das nicht anders.