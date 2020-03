Kleine Zeitung +

Geschäftsleben Ein neuer Betreiber für den Golfshop am Klopeiner See

Unternehmer Andreas Pressl betreibt nun den Golfshop am Klopeiner See. Er hat auch eine Indoor-Golfanlage im Clubhaus neu errichtet. Bis zu vier Personen können in der Anlage ihre Schläger schwingen.