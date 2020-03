In Österreich ist die Zahl der bestätigten Coronafälle am Donnerstag auf 41 gestiegen. Eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ist in Kärnten erkrankt.

Das Land informiert über den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Kärnten © Markus Sebestyen

Das Land vermeldet des ersten bestätigten Coronavirusfall in Kärnten. Es handelt sich um eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Sie hatte die entsprechenden Symptome, wandte sich telefonisch an den Amtsarzt, der die Frau am Mittwoch ans Klinikum Klagenfurt verwies. Dort wurde Donnerstagnachmittag festgestellt, dass sie das Coronavirus in sich trägt. Die Patientin befand sich in einem geschützten Bereich, kam nicht mit anderen Patienten in Kontakt.